Бастрыкин поручил разобраться с разрушением Александровских ворот при реставрации

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться с незаконным началом реставрации Александровских ворот Охтинских пороховых заводов, которая привела к разрушению памятника, сообщила пресс-служба комитета.

"Александровские ворота" на Охте передали учёным в аренду за рубль: https://t.co/0437Aj9rIm pic.twitter.com/J3T47e47eo — 78 | НОВОСТИ (@good78news) December 5, 2019

Год назад ворота были переданы в аренду на 49 лет коммерческой компании по льготной программе "аренда за рубль", по которой арендатор обязуется отреставрировать памятник в течение семи лет, а после этого получает право платить рубль в год за 1 квадратный метр. "Однако вместо спасения арендатор, не согласовав какую-либо документацию и не получив разрешения на производство работ, начал реставрацию, чем практически разрушил объект", отметили в СК. Об этом Бастрыкин узнал из телесюжета.

Теперь все работы с памятником приостановлены.

Руководителю петербургского управления СК поручено изучить ситуацию в том числе на предмет, есть ли основания для доследственной проверки.

Александровские ворота были построены в 1805 году по проекту архитектора Федора Демерцова.