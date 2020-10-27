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Путин предложил подумать о возрождении Росохранкультуры

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил обдумать возможность возродить профильный орган по контролю за строительством и реставрацией памятников, аналогичный упраздненной Росохранкультуры. Он сказал это на заседании Совета при президенте по культуре и искусству.

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Он отметил, что идет постоянная борьба "за сокращение аппарата и против раздувания каких-то бюрократических структур", но добавил, что, "если уж Минстрой вобрал в себя все функции строительства, в том числе и в сфере культуры, то конечно без всякого сомнения контроль за этим должна осуществлять профильная организация".

Путин предупредил, что новая структура не должна мешать, реализации любого проекта по строительству в области культуры.

"Тем не менее предложение правильное и обязательно над эти подумаем", - добавил он.

Росохранкультура была создана в 2008 году и упразднена в феврале 2011 года после критики ее работы. В частности, Счетная палата сочла работу ведомства неэффективной. Функция надзора за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия перешла Министерству культуры.

Росохранкультура Минстрой Минкультуры Владимир Путин

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