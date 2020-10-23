Набиуллина назвала неожиданным арест CEO "Траста"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Арест первого заместителя президента - председателя правления, главного исполнительного директора (CEO) банка "Траст" Михаила Хабарова стал неожиданностью, теперь придется думать о выстраивании работы банка, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается Хабарова, конечно, это было неожиданно. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы банк "Траст" успешно выполнял свои функции по работе с проблемными активами, по возврату проблемных активов, хотя этот эпизод (дело Хабарова - ИФ) не связан с работой с "Трастом", - сказала Набиуллина.

"Про команду управленческую, нам нужно будет думать, как принимать решение, как усиливать. Возглавляет "Траст" у нас Александр Соколов. Я думаю, что это будет его решение, как в этих условиях выстроить работу", - добавила она.

Тема взаимоотношений силовиков и бизнеса в контексте дела Хабарова поднималась в ходе общения президента РФ Владимира Путина с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дело Хабарова

Хабарову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным защиты, уголовное дело было возбуждено по заявлению Александра Богатикова - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые линии". Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014-2017 годах 842 млн рублей. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Свою причастность к преступлению Хабаров отрицает. Защита расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по искам в Лондонском арбитражном суде (LCIA), второй стороной в которых выступает Богатиков.

Руководство "Траста" считает происходящее "вопиющей ситуацией и выражают поддержку Михаилу Хабарову и его семье".

Ранее в поддержку Хабарова выступили деловые сообщества России. Письма с просьбой проверить законность преследования и ареста банкира в Генпрокуратуру, Следственный комитет РФ и председателю Верховного суда направили Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России", Торгово-промышленная палата РФ, "Деловая Россия", РСПП.