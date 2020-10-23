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Песков подтвердил, что CEO "Траста" упоминали на встрече Путина с РСПП

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В ходе общения президента РФ Владимира Путина с членами правления российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) звучала тема взаимоотношений силовиков и бизнеса в контексте дела топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание на сообщения СМИ о том, что в ходе общения Путина с членами Бюро РСПП звучала фамилия топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова и это дело приводили в качестве примера, характеризующего взаимоотношения бизнеса и силовиков. Так, по данным Forbes, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вступилась перед Путиным за Хабарова, назвав его профессионалом, которого задержали без предварительного разбирательства. Она привела пример с его арестом, говоря о необходимости декриминализировать экономические преступления.

На просьбу уточнить, какую реакцию это вызвало у президента, Песков сказал: "В таких разговорах закрытая часть устраивается именно для того, чтобы провести откровенный обмен мнениями без каких-либо ограничений". "Было бы неправильно с моей стороны выдавать какую-то информацию о закрытой части. Но я подтверждаю, что эта тема фигурировала", - сказал Песков.

В РоссииИсточник сообщил о предъявленном топ-менеджеру "Траста" обвиненииЧитать подробнее

Хабарову вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным защиты, это дело было возбуждено по заявлению - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые линии" Александра Богатикова. Согласно его заявлению, Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014-2017 годах 842 млн рублей. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Свою причастность к преступлению Хабаров отрицает. Защита расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по искам в Лондонском арбитражном суде (LCIA), второй стороной в которых выступает Богатиков.

В "Трасте" "Интерфаксу" заявили, что руководство банка "считает происходящее вопиющей ситуацией и выражают поддержку Михаилу Хабарову и его семье".

В поддержку Хабарова выступили деловые сообщества России. Письма с просьбой проверить законность преследования и ареста банкира в Генпрокуратуру, Следственный комитет и председателю Верховного суда направили Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России", Торгово-промышленная палата РФ, "Деловая Россия", а также Российский союз промышленников и предпринимателей.

Владимир Путин банк Траст Михаил Хабаров Дмитрий Песков

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