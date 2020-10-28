Следствие попросило перевести CEO банка "Траст" под домашний арест

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об изменении меры пресечения первому заместителю президента - председателя правления, главному исполнительному директору банка "Траст" Михаилу Хабарову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

СКР просит перевести Хабарова под домашний арест.

Как сообщил "Интерфаксу", в свою очередь, информированный источник, дело Хабарова, которое раньше находилось в производстве управления Следственного комитета по Москве, передано в центральный аппарат ведомства.

В Басманном суде уточнили, что дата рассмотрения ходатайства следствия будет назначена позднее.

Адвокат Яков Мастинский, защищающий Хабарова, заявил "Интерфаксу", что пока не ознакомился с материалами следствия, направленными в Басманный суд. Вместе с тем, отметил адвокат, защита приветствует решение следствия.

"Это весьма нечастый случай, когда орган следствия сам обращается в суд с ходатайством об изменении более строгой меры пресечения на более мягкую. По всей видимости, это результат того, что в какой-то степени следственный орган согласился с аргументами Хабарова и его защиты о том, что нет необходимости в его содержании под стражей и он вполне может находиться под мерой, не связанной с изоляцией (в СИЗО - ИФ)", - сказал адвокат.

Передача расследования в центральный аппарат СК, отметил Мастинский, может указывать на то, что "были услышаны" обращения защиты Хабарова о нарушениях в его отношении уголовно-процессуальных норм.

Пресненский суд Москвы 9 октября по ходатайству следствия арестовал Хабарова до конца ноября. По данным защиты, уголовное дело было возбуждено по заявлению Александра Богатикова - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые Линии".

Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014-2017 годах 842 млн рублей. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Свою причастность к преступлению Хабаров отрицает. Защита расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по искам в Лондонском арбитражном суде (LCIA), второй стороной в которых выступает Богатиков.

В "Трасте" "Интерфаксу" заявили, что руководство банка "считает происходящее вопиющей ситуацией и выражает поддержку Михаилу Хабарову и его семье".

В поддержку Хабарова выступили деловые сообщества России. Письма с просьбой проверить законность преследования и ареста банкира в Генпрокуратуру, Следственный комитет и председателю Верховного суда направили Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России", Торгово-промышленная палата РФ, "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей.