Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:55Заразились
на 28.10В России 1 563 976+16 202В мире 43 951 086+467 113

Следствие попросило перевести CEO банка "Траст" под домашний арест

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об изменении меры пресечения первому заместителю президента - председателя правления, главному исполнительному директору банка "Траст" Михаилу Хабарову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

СКР просит перевести Хабарова под домашний арест.

Как сообщил "Интерфаксу", в свою очередь, информированный источник, дело Хабарова, которое раньше находилось в производстве управления Следственного комитета по Москве, передано в центральный аппарат ведомства.

В Басманном суде уточнили, что дата рассмотрения ходатайства следствия будет назначена позднее.

Адвокат Яков Мастинский, защищающий Хабарова, заявил "Интерфаксу", что пока не ознакомился с материалами следствия, направленными в Басманный суд. Вместе с тем, отметил адвокат, защита приветствует решение следствия.

"Это весьма нечастый случай, когда орган следствия сам обращается в суд с ходатайством об изменении более строгой меры пресечения на более мягкую. По всей видимости, это результат того, что в какой-то степени следственный орган согласился с аргументами Хабарова и его защиты о том, что нет необходимости в его содержании под стражей и он вполне может находиться под мерой, не связанной с изоляцией (в СИЗО - ИФ)", - сказал адвокат.

Передача расследования в центральный аппарат СК, отметил Мастинский, может указывать на то, что "были услышаны" обращения защиты Хабарова о нарушениях в его отношении уголовно-процессуальных норм.

Пресненский суд Москвы 9 октября по ходатайству следствия арестовал Хабарова до конца ноября. По данным защиты, уголовное дело было возбуждено по заявлению Александра Богатикова - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые Линии".

Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014-2017 годах 842 млн рублей. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Свою причастность к преступлению Хабаров отрицает. Защита расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по искам в Лондонском арбитражном суде (LCIA), второй стороной в которых выступает Богатиков.

В "Трасте" "Интерфаксу" заявили, что руководство банка "считает происходящее вопиющей ситуацией и выражает поддержку Михаилу Хабарову и его семье".

В поддержку Хабарова выступили деловые сообщества России. Письма с просьбой проверить законность преследования и ареста банкира в Генпрокуратуру, Следственный комитет и председателю Верховного суда направили Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России", Торгово-промышленная палата РФ, "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей.

СКР Траст Михаил Хабаров

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура попросила США выдать бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода

Экономический кризис

Сеть книжных магазинов "Республика" объявит о банкротстве

Сеть книжных магазинов "Республика" объявит о банкротстве

СК предъявил Анатолию Быкову обвинение в подстрекательстве к убийству

Дело Baring Vostok

Акционеры банка "Восточный" помирились и отзовут все иски

Акционеры банка "Восточный" помирились и отзовут все иски

Курс рубля ускорил падение вслед за котировками нефти

Курс рубля ускорил падение вслед за котировками нефти
Пандемия коронавируса

Голикова заявила об остающихся свободными 19% коек для COVID-пациентов

Голикова заявила об остающихся свободными 19% коек для COVID-пациентов
Пандемия коронавируса

Путин заявил, что до части регионов только доходит первая волна COVID

ВТБ в ходе SPO купил акции "Аэрофлота" на 5 млрд рублей

Бензин продолжил точечно дорожать на АЗС России

Бензин продолжил точечно дорожать на АЗС России

В Кремле назвали непозволительной ситуацию с медпомощью в Омске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');