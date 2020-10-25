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Греф и несколько топ-менеджеров Сбербанка сделали прививку от COVID-19

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и несколько топ-менеджеров банка вакцинировались от коронавируса, сообщил Греф в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" на канале "Россия 1".

"Я сделал прививку. Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям, и не хотелось просто выпадать там на две-три недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку", - сказал Греф.

В начале октября Сбербанк сообщил, что переводит до 70% офисных сотрудников на удаленную работу в регионах с высокой динамикой уровня заболеваемости коронавирусом. В конце сентября Греф говорил, что коронавирусом к тому моменту переболело порядка 9,5 тыс. сотрудников Сбербанка. Тогда топ-менеджер отметил, что это "приличная" часть штата кредитной организации.

В Сбербанке по итогам первого полугодия 2020 года в среднем работало 235,047 тыс. человек, следует из отчета кредитной организации за второй квартал. Таким образом, число переболевших коронавирусом сотрудников банка составляет около 4% от средней численности работников на 30 июня 2020 года.

О вакцинации против COVID-19 уже сообщали несколько чиновников и топ-менеджеров госструктур, в частности, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Сбербанк Герман Греф

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