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Сбербанк вакцинировал 80% сотрудников

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк вакцинировал 80% сотрудников, совокупно с переболевшими COVID-19 иммунитет имеют более 90% работников, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках ВЭФ-2021.

"Вы знаете, у нас ситуация неплохая. У нас по состоянию на понедельник было 80% сотрудников вакцинировано. И совокупно с теми, кто переболел и имеет естественно-сформированный иммунитет, цифры свыше 90%. С учетом того, что по нашим оценкам процента 3 сотрудников имеют противопоказания медицинские против прививок, у нас не так много осталось сотрудников допривить", - отметил Греф.

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Также президент - председатель правления подчеркнул, что с сентября в офисы вернулось 70% сотрудников. "Мы такой пик что ли неприятия пережили этим летом. Вот летом у нас как-то активно пошла вакцинация, и я очень благодарен всем сотрудникам, что они откликнулись. И сейчас 70% сотрудников мы вывели в наши офисы с первого сентября. И мы видим, что цифра у нас от недели к неделе заболеваемости сокращается. И, конечно, заболеваемость среди вакцинированных значительно ниже, чем среди тех, кто не вакцинировался. Поэтому в целом ситуация нормализуется", - добавил Греф.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева 16 июня подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в Москве, которое распространяется на ряд отраслей сферы услуг, включая такси. Первым компонентом граждане должны быть привиты до 15 июля, вторым - до 15 августа.

Сбербанк

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