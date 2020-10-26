Калужская больница попросила автомобилистов подвозить врачей на вызовы

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Калужская городская больница №5 попросила автоволонтеров помочь врачам добираться на вызовы к больным, говорится на официальной странице ведомства.

"Мы обращаемся ко всем, кто располагает временем и своим автомобилем, помочь на период эпидемии в доставке врачей по адресам", - говорится в сообщении больницы.

Отмечается, что из-за роста заболеваемости в больнице увеличилось количество вызовов. Их за день поступает порядка 450, на каждого врача приходится до 65 вызовов, при этом транспорта в медицинском учреждении не хватает, и доктора ходят по домам пешком.