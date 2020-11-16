Подмосковью нужно еще 523 специалиста для лечения COVID-19
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Московской области не хватает 523 медиков для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она добавила, что дефицит кадров сокращается и "набор идет хорошими темпами".
Больше всего медиков нужно больницам Раменского, Подольска, Богородского и Красногорска.
Министр добавила, что в регионе также не хватает участковых терапевтов, свободны 288 вакансий.