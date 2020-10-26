Мошенники выманили у жительницы Томска 6,5 млн рублей

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Мошенники обманом завладели крупной суммой денег, принадлежащей жительнице Томска, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в понедельник.

По данным ведомства, на сотовый телефон потерпевшей позвонили неизвестные и сообщили о подозрительных операциях по ее счетам.

Неизвестные убедили женщину снять все деньги и перевести их на безопасный счет. Поверив злоумышленникам, потерпевшая с помощью банкомата перевела на указанные ими счета 6,5 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).