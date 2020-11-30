Пенсионерка из Омска перевела мошенникам 1,2 млн руб., накопленные для внуков

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские в Омске выясняют обстоятельства мошенничества, в результате которого местная жительница лишилась более 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Омску.

С заявлением о хищении 1 млн 245 тыс. рублей в полицию обратилась 66-летняя жительница Центрального округа города. Откладывая с зарплаты и пенсии на обучение и жилье для внуков, эту сумму женщине удалось скопить за 13 лет.

На сотовый телефон пенсионерки позвонила неизвестная, представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила о попытках несанкционированного списания со счета клиентки 500 тыс. рублей.

Как отмечается в сообщении, она связала заявительницу с "главным специалистом" службы безопасности, который рассказал, что подозревает в махинациях самих сотрудников банка, а потому женщине следует снять все деньги со своего счета и положить их через банкомат на резервный счет. При этом ей обещали увеличить процентную ставку по депозиту для "компенсирования неудобств".

Все время, пока женщина добиралась до банка, злоумышленники контролировали ее звонками по телефону. "Ее инструктировали ни в коем случае не доверять банковским служащим, "которые все под подозрением", а на их вопросы отвечать, что деньги срочно нужны родственникам", - отмечают в пресс-службе.

После того, как потерпевшая перевела всю наличность на указанный злоумышленниками счет, ей сообщили, что внутренняя проверка по выявлению мошенников в банке займет два-три дня, после чего ей сообщат номер ее нового счета.

Только после того, как женщина вернулась домой и связалась с родственниками, она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в банк и в полицию.

В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).