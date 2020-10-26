Третья компания получила право производить вакцину "Спутник V"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Третья компания получила право производить вакцину от коронавируса, разработанную центром имени Гамалеи, сообщил Минздрав России.

Как заявили в министерстве в понедельник, список производителей вакцины "Гам-КОВИД-Вак" дополнился научно-производственной компанией "Генериум". Ранее право производить этот препарат было предоставлено филиалу компании "Медгамал" центра Гамалеи и АО "Биннофарм", отметили в Минздраве.

В нем отмечается, что "новые производственные площадки позволят значительно увеличить объемы производимой вакцины и, соответственно, число россиян", которых можно будет привить от новой инфекции.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Пострегистрационные исследованиях препарата начнутся в ноябре, в них примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.