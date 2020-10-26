В октябре в России вырос спрос на шубы-чебурашки

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - За первые три недели октября жители России приобрели на 79% больше шуб, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании онлайн-ритейлера Wildberries.

"Наибольшей популярностью у покупателей в октябре пользовались яркие шубы-чебурашки: хитом продаж стала укороченная шуба зеленого цвета из полиэстера. В ТОП-3 товаров также вошли двусторонняя шуба-дубленка синего цвета и розовая шуба с английском воротником", - говорится в исследовании.

Больше всего шуб в октябре приобрели жители Московского региона и Свердловской области, где в последние недели отмечалось существенное похолодание, а также в Санкт-Петербурге, где в начале недели выпал первый снег.

Активно утеплялись жители Иркутской и Новосибирской областей, а также Красноярского края.