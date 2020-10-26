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В октябре в России вырос спрос на шубы-чебурашки

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - За первые три недели октября жители России приобрели на 79% больше шуб, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании онлайн-ритейлера Wildberries.

"Наибольшей популярностью у покупателей в октябре пользовались яркие шубы-чебурашки: хитом продаж стала укороченная шуба зеленого цвета из полиэстера. В ТОП-3 товаров также вошли двусторонняя шуба-дубленка синего цвета и розовая шуба с английском воротником", - говорится в исследовании.

Больше всего шуб в октябре приобрели жители Московского региона и Свердловской области, где в последние недели отмечалось существенное похолодание, а также в Санкт-Петербурге, где в начале недели выпал первый снег.

Активно утеплялись жители Иркутской и Новосибирской областей, а также Красноярского края.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Ассортимент площадки насчитывает более 5 млн SKU: это одежда, обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и другое. Оборот компании в III квартале увеличился в 1,9 раза, до 106,8 млрд рублей.

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