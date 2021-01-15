Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries в 2020 году увеличил оборот на 96% по сравнению с 2019 годом, до 437,2 млрд рублей.

Число заказов, которые покупатели сделали на площадке, выросло в два раза, до 323,8 млн. Число заказов за сутки достигло в среднем 1,5 млн в декабре 2020 года по сравнению с 750 тыс. в декабре 2019 года, сообщила компания. Количество пользователей онлайн-площадки выросло на 18 млн, до 40 млн человек. Как и в 2019 году, покупатели предпочли курьерской доставке получение заказов в пунктах выдачи: 93% заказов клиенты забрали самостоятельно.

За 2020 год число партнерских и собственных точек выдачи заказов во всех странах присутствия компании выросло в 14 раз, до 91 тыс.

Несмотря на ожидаемое серьезное снижение спроса в fashion-сегменте, на этот сегмент пришлось около 50% годового оборота Wildberries (217,7 млрд рублей, +45% год к году), отметил ритейлер. Около 16% (71 млрд руб., +70%) составили продажи категории "товары для детей". Доля категории "товары для дома и дачи" достигла 12% (54,3 млрд руб., +219%), категория "электроника и бытовая техника" заняла 11% (46,6 млрд руб., +198%) в обороте компании, категория "товары для красоты" - 9% (37,7 млрд руб., +156%).

Самыми высокими темпами оборот рос в таких категориях, как товары для здоровья (+1659%), садовая техника (+1140%) и инвентарь (+709%), сантехника (+627%), продукты питания (+605%), белье для малышей (+597%), товары для животных (+550%), детское питание (+517%), товары для праздника (+426%) и канцелярские товары (+335%).

В 2020 году число продавцов онлайн-площадки выросло с 19 тыс. до 91 тыс. благодаря упрощению процедуры регистрации на платформе. "2020 год стал настоящим испытанием для российского бизнеса, поэтому мы стремились улучшить условия нашего сотрудничества: упростили регистрацию новых предпринимателей, которая теперь занимает не более 5 минут, автоматизировали документооборот, снизили свою торговую комиссию (от 5%) и запустили в регионах новые сортировочные центры, чтобы предприниматели могли оптимизировать свои логистические расходы и ускорить доставку товаров", - сказал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко, слова которого приводятся в сообщении.

В IV квартале продажи Wildberries увеличились на 83% и достигли максимальных за всю историю значений, составив 151,5 млрд рублей, отметила компания.

В октябре-декабре ритейлер значительно нарастил ассортимент в таких категориях, как продукты питания, электроника и бытовая техника, зоотовары и товары для красоты. Например, в категории "продукты питания" появилось более 1,6 тыс. новых брендов, в категории "товары для животных" - более 700.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Кроме РФ компания работает еще в девяти странах: Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Польше, Словакии, на Украине, в Израиле, а также в Германии, о выходе на рынок которой Wildberries объявил ранее в январе. Ассортимент площадки насчитывает более 5 млн SKU.

В 2019 году оборот Wildberries вырос на 88%, до 223,5 млрд рублей.

В 2020 году самый высокий рост продаж компания показала во II квартале, когда в России был введен локдаун: рост составил 123% (оборот - 103,4 млрд рублей). В I квартале Wildberries увеличил оборот на 95% (до 75,3 млрд рублей), в III квартале - на 94% (до 106,8 млрд рублей).