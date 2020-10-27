Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:52Заразились
на 26.10В России 1 531 224+17 347В мире 43 483 973+493 261

Эксперт спрогнозировал окончание пандемии COVID-19 не раньше 2022г.

Эксперт спрогнозировал окончание пандемии COVID-19 не раньше 2022г.
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19 будет продолжаться не менее двух лет, считает известный эпидемиолог и инфекционист Михаил Фаворов, проработавший в общей сложности 30 лет в Центре по контролю заболеваемости (CDC, Centers for Disease Control, Атланта, США)

"В том виде, в каком она сейчас (пандемия закончится - ИФ) - в 2022 году, если вдруг появится у нас чудесная вакцина и мы вдруг произведем ее в достаточном количестве на все население страны и вдруг сумеем провакцинировать все население страны, что даже трудно себе представить - тогда закончится раньше", - заявил он журналистам в ходе онлайн-конференции в рамках форума OpenBio-2020 в Новосибирске во вторник.

Ученый отметил, что к настоящему времени ни одна вакцина не прошла третью фазу испытаний, соответственно, нельзя с уверенностью судить об их эффективности.

"Вопрос в том, что считать вакциной - один мой знакомый из стран Восточной Европы считает, что у него есть вакцина, потому что они сделали рекомбинантный белок, который включает определенные белки. Все. <...> Международный стандарт вакцин - такой препарат, который разлит стандартизованно на производстве, получается, по крайней мере, 100 тыс. (доз - ИФ), идентичных между собой, и (который - ИФ) прошел третью фазу (испытаний - ИФ)", - сказал Фаворов.

"Никаких данных после третьей фазы нет", - подчеркнул ученый. По его словам, вопрос о том, будут ли вакцины на основе аденовируса, в том числе российская "Спутник V" защищать от коронавируса - "большая интрига".

Он также назвал доказанным факты повторного заражения коронавирусом, однако заметил, что речь идет о небольшом, по сравнению с общим числом заболевших, количестве инфицированных.

При этом, сказал Фаворов, по его мнению, очевидных стран-лидеров по борьбе с коронавирусной инфекцией в мире нет. "Критерий во время эпидемии только один - достаточность коек для тяжелых (больных - ИФ). Если человек не дышит и его не подключить к аппарату, он умрет, поверьте мне", - сказал он.

Хроника 09 января – 27 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Фаворов Коронавирус

Новости

"Туристическое такси" предложили создать в России

РФ и Белоруссия обсудят совместные стратегические учения "Запад-2021"

Что произошло за день: понедельник, 26 октября

В проекте нового бюджета предусмотрена индексация пенсий выше инфляции

В проекте нового бюджета предусмотрена индексация пенсий выше инфляции

Россиян не будут отправлять на курорты Египта через Турцию

Россиян не будут отправлять на курорты Египта через Турцию
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Свидетель заявил, что убийство аспирантки Ещенко было "срежиссировано"

В РПЦ опровергли закрытие кафедры теологии в МИФИ

В РПЦ опровергли закрытие кафедры теологии в МИФИ

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

Сахалинского чиновника уволили из-за японской географической карты

Пандемия коронавируса

Песков сообщил о смещении удара эпидемии от Москвы на восток

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');