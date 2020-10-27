Эксперт спрогнозировал окончание пандемии COVID-19 не раньше 2022г.

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19 будет продолжаться не менее двух лет, считает известный эпидемиолог и инфекционист Михаил Фаворов, проработавший в общей сложности 30 лет в Центре по контролю заболеваемости (CDC, Centers for Disease Control, Атланта, США)

"В том виде, в каком она сейчас (пандемия закончится - ИФ) - в 2022 году, если вдруг появится у нас чудесная вакцина и мы вдруг произведем ее в достаточном количестве на все население страны и вдруг сумеем провакцинировать все население страны, что даже трудно себе представить - тогда закончится раньше", - заявил он журналистам в ходе онлайн-конференции в рамках форума OpenBio-2020 в Новосибирске во вторник.

Ученый отметил, что к настоящему времени ни одна вакцина не прошла третью фазу испытаний, соответственно, нельзя с уверенностью судить об их эффективности.

"Вопрос в том, что считать вакциной - один мой знакомый из стран Восточной Европы считает, что у него есть вакцина, потому что они сделали рекомбинантный белок, который включает определенные белки. Все. <...> Международный стандарт вакцин - такой препарат, который разлит стандартизованно на производстве, получается, по крайней мере, 100 тыс. (доз - ИФ), идентичных между собой, и (который - ИФ) прошел третью фазу (испытаний - ИФ)", - сказал Фаворов.

"Никаких данных после третьей фазы нет", - подчеркнул ученый. По его словам, вопрос о том, будут ли вакцины на основе аденовируса, в том числе российская "Спутник V" защищать от коронавируса - "большая интрига".

Он также назвал доказанным факты повторного заражения коронавирусом, однако заметил, что речь идет о небольшом, по сравнению с общим числом заболевших, количестве инфицированных.

При этом, сказал Фаворов, по его мнению, очевидных стран-лидеров по борьбе с коронавирусной инфекцией в мире нет. "Критерий во время эпидемии только один - достаточность коек для тяжелых (больных - ИФ). Если человек не дышит и его не подключить к аппарату, он умрет, поверьте мне", - сказал он.