Индекс Dow Jones пережил худший день с начала сентября

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов понедельника на обеспокоенности ростом заболеваемости коронавирусом в США и Европе и на слабых надеждах на принятие нового пакета стимулов в Штатах до ноябрьских президентских выборов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 650,19 пункта (2,29%) и составил 27685,38 пункта. Он продемонстрировал сильнейшее однодневное падение с 3 сентября и впервые с 6 октября завершил торги ниже отметки в 28000 пунктов.

Standard & Poor's 500 снизился на 64,42 пункта (1,86%) - до 3400,97 пункта, пережив максимальное однодневное падение за месяц.

Nasdaq Composite потерял 189,34 пункта (1,64%) и составил 11358,94 пункта.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в минувшее воскресенье, что Палата представителей может принять новый пакет стимулирующих мер объемом около $2 трлн на этой неделе, однако неизвестно, готов ли его одобрить Сенат. "Мы хотим, чтобы пакет был принят как можно быстрее, и поэтому идем на уступки", - сказала она.

Тем временем глава аппарата Белого дома Майк Медоуз обвинил Пелоси в том, что она постоянно "меняет правила игры". "Мы продолжаем делать одно предложение за другим, а Нэнси Пелоси продолжает менять правила игры", - сказал он.

"Мы сомневаемся, что стороны придут к какому-либо твердому соглашению до выборов, у нас осталось всего несколько дней", - отмечает директор SYZ Private Banking по инвестиционным решениям для состоятельных клиентов Люк Филип.

Ежесуточный прирост заболеваемости COVID-19 в США продолжает бить рекорды, а в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры.

"Способность дальше бороться с вирусом сейчас находится под большим вопросом, и это политический вопрос", - говорит главный инвестиционный стратег Citi Private Bank Стивен Витинг.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, а также данные о динамике ВВП США за третий квартал.

Индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в сентябре упал по итогам третьего месяца подряд и теперь находится на минимальной отметке с апреля.

Значение индикатора CFNA составило 0,27 пункта по сравнению с 1,11 пункта в августе. В апреле на фоне пика негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику был зафиксирован исторический минимум в минус 17,8 пункта.

Аналитики в среднем оценивали сентябрьский уровень индекса в 0,39 пункта, сообщает Trading Economics.

Продажи новых домов в США в сентябре сократились на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 959 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 994 тыс. домов (максимум за 14 лет), тогда как ранее был озвучен показатель в 1,011 млн. То есть продажи выросли на 3%, а не на 4,8%, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали повышения продаж новостроек в августе на 2,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали рост на 2,2%.

Среди лидеров падения в понедельник оказались акции компаний сферы туризма и отдыха, включая Royal Caribbean Group, United Airlines Holdings Inc. и Marriott International Inc., которые подешевели на 9,7%, 7% и 5,6% соответственно.

Акции Hasbro Inc. упали на 9,4%, несмотря на то, что американский производитель детских игрушек отчитался о превысивших прогнозы прибыли и выручке в третьем квартале и сообщил, что ожидает "хорошего праздничного сезона".

Цена бумаг Dunkin' Brands Group Inc. взлетела на 16,1% на сообщениях СМИ о том, что американская компания, которой принадлежат бренды пончиков Dunkin' Donuts и мороженого Baskin Robins, близка к заключению сделки на сумму около $9 млрд, в рамках которой ее приобретет частная инвестиционная компания Inspire Brands.

Бумаги Otis Worldwide Corp. потеряли в цене 0,4%, хотя производитель подъемного оборудования отчитался о лучших, чем ожидалось, прибыли и выручке в третьем квартале и дал оптимистичный прогноз финпоказателей на год в целом.