Маркировку лекарств в РФ упростят до полной готовности участников отрасли

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сроки действия заявительного порядка маркировки лекарств пока не установлены, он будет применяться до полной готовности участников рынка, сообщили журналистам в центре Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Маркировку лекарств упростят до полной готовности всех участников отрасли", - говорится в сообщении ЦРПТ.

Ранее о временном переходе на заявительный порядок маркировки лекарств сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет "отпускать" товар сразу, не дожидаясь "ответа" системы маркировки", - сказал Мантуров.

В ЦРПТ пояснили, что центр совместно с регуляторами "реализует комплекс мер, направленных на повышение качества взаимодействия участников рынка с системой маркировки лекарства и бесперебойное движение препаратов". Такие шаги "предпринимаются с учетом повышенного спроса на лекарства, отдельных технических инцидентов на инфраструктуре оператора и не полной готовности ряда дистрибуторов и аптек к работе с маркированными препаратами", они "снизят нагрузку на участников оборота, улучшат качество сервиса оператора-ЦРПТ и позволят в период повышенного спроса на отечественные и импортные лекарства гарантировать их своевременную доставку до аптечных сетей и доступность для населения", убеждены специалисты центра.

Как сообщалось, от аптечных сетей поступала информация о сложности выполнения требований по маркировке лекарств. Кроме того, Ассоциация российских фармацевтических производителей, Ассоциация "Росмедпром", Российская ассоциация аптечных сетей (РААС), Ассоциация независимых аптек и Всероссийский союз общественных объединений пациентов обратились в Минздрав с просьбой упростить требования к обороту маркированных лекарств на период пандемии коронавируса, отменить штрафные санкции из-за технических сбоев в системе.

В ЦРПТ указали, что одной из основных мер "является временный переход на уведомительный режим работы системы в аптечном и дистрибуторском сегментах". "Для этого в системе реализован новый функционал - возможность безакцептной приемки товара получателем", - рассказали в центре.

Порядок таков: получив препараты, участник оборота ставит их себе на баланс, не дожидаясь подтверждения поставщика. Далее система автоматически достраивает цепь движения каждой упаковки. Указанная схема упрощает взаимодействие участников оборота между собой и делает процесс перехода лекарств из одного "звена" товарной цепи в другое практически мгновенным.

"Данный алгоритм уже отработан с рядом участников рынка ("Озон", "Фармстандарт", "Валента Фарм", Аптеки Кузбасса) и в настоящее время находится в процессе активного масштабирования", - отмечается в пресс-релизе ЦРПТ.

"Еще одним фактором, который влиял на скорость движения препаратов, было то, что в ряде аптек по их собственной инициативе была реализована нерегламентированная проверка подтверждения кодов маркировки в системе в момент совершения продажи, что могло приводить к задержкам при отпуске препаратов покупателям. ЦРПТ ведёт активную работу с аптеками и поставщиками решений для касс с целью снятия этих проверок, что упростит продажу лекарств. 23 октября Росздравнадзором в адрес аптек разосланы соответствующие методические рекомендации", - рассказали в центре.

Там указали, что в течение последней рабочей недели и выходных проведены доработки системы мониторинга, оптимизация программного обеспечения системы и её перенос на новую инфраструктуру - это обеспечило многократный рост производительности.

"Для того, чтобы повысить интенсивность коммуникации с рынком, создана рабочая группа, в которую вошли представители аппарата правительства РФ, Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора, ФТС и ЦРПТ. Группа будет обеспечивать оперативное взаимодействие с отраслью в круглосуточном режиме", - пообещали в ЦРПТ.

Кроме того, существенно увеличена численность подразделений технической поддержки ЦРПТ. "Это позволило в том числе сформировать выделенную группу поддержки аптек и медицинских организаций, а также группу региональных менеджеров с физическим присутствием на местах - во всех субъектах страны. Группы будут в приоритетном порядке решать все вопросы, связанные с приемкой и продажей препаратов, настройкой кассового ПО и товаро-учетных систем, другими возникающими сложностями с движением лекарств между участниками оборота", - указали в центре.

"Для оперативного решения вопросов, возникающих в каждом субъекте РФ, выделен отдельный канал для приема обращений от региональных органов исполнительной власти и созданы чаты в мессенджерах. На данный момент проводится серия поездок и очных встреч с руководством субъектов Российской Федерации, региональными минздравами и территориальными органами Росздравнадзора, а также дистрибуторами и аптеками. Это дает возможность в кратчайшие сроки решать вопросы, возникшие на местах", - сказали в центре.

Анализ эффективности принимаемых мер осуществляется в круглосуточный режиме на площадке аналитического центра при правительстве РФ.