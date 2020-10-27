Директора сети аптек уволили за отказ закупать препараты от пневмонии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае директора КГБУЗ "Фармация" Дениса Улыбышева уволили за отказ закупить препараты для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом, у хабаровского ОАО "Дальхимфарм". Об этом сообщил региональный Минздрав.

На сайте КГБУ "Фармация" говорится, что это крупнейшая и старейшая сеть аптек в Хабаровском крае, в ней 115 аптек, она представлена во всех муниципальных образованиях региона.

"Дальхимфарм" планировал в ноябре выпустить крупную партию двух видов антибиотиков, которые показали свою эффективность при лечении пневмонии, вызванной COVID-19, говорится в пресс-релизе. В этот момент в крае возник дефицит ряда медикаментов.

Нужные препараты были у "Дальхимфарма", и руководство предприятия предлагало закупить их в достаточном количестве для нужд Хабаровского края, "но руководитель КГБУЗ "Фармация" Денис Улыбышев отказался от закупки, и препараты были отданы в другие регионы страны", объяснили в Минздраве.

Решение об увольнении топ-менеджера на заседании оперативного штаба принял зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Администрация края объясняет дефицит отдельных противовирусных препаратов и антибиотиков с ростом спроса на эти лекарства, с проблемой запуска системы маркировки и с переоборудованием фарм-предприятий. Проблему планируется решить в ближайшее время, заключены договоры на поставки медикаментов в начале и середине ноября.