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Дума повысила в пять раз порог финподдержки из бюджета, которую определяет правительство

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в закон о правительстве РФ, которые повышают в пять раз предельный порог финансовой поддержки из бюджета, решения по которым принимаются исключительно на заседании правительства.

Изменение Конституции

Поправки к законопроекту (№ 1024645-7) предложили сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Сам законопроект был внесен в Госдуму президентом в рамках исполнения обновленной Конституции.

Действующая статья 31 закона "О правительстве" устанавливает закрытый перечень вопросов, решения по которым принимаются исключительно на заседании правительства. В частности, там указано, что исключительно в компетенции правительства рассмотрение вопросов оказания финансовой поддержки в размере, превышающем 100 млн рублей. Принятый закон увеличивает этот порог в 5 раз - до 500 млн рублей.

Среди вопросов, решения по которым принимаются исключительно на заседаниях правительства, - решения о внесении в Госдуму законопроектов; приобретение государством акций; определение товаров, в отношении которых применяется государственное регулирование цен.

По действующему законодательству у правительства есть узкий перечень оснований, по которым только в рамках бюджетной росписи без согласования с парламентом можно направлять средства из бюджета.

В разгар пандемии, 31 марта, Госдума приняла закон о создании комиссии Федерального Собрания, которая в 2020 году временно взяла на себя функции утверждения бюджетных трат на мероприятия, связанные с устранением последствий распространения коронавируса. Такую же схему работу предлагается сохранить на 2021 год.

Госдума правительство Андрей Клишас Павел Крашенинников Конституция коронавирус

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