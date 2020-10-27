Госдума приняла новый конституционный закон о правительстве

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о новом порядке формирования правительства из президентского пакета инициатив во исполнение положений Конституции.

Представитель президента при рассмотрении этого закона палатами Федерального Собрания, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее подчеркивал, что этот законопроект - это не поправки в действующий федеральный конституционный закон 1997 года о правительстве, а новый закон о правительстве.

Закон определяет статус правительства, организационно-правовые основы его формирования и деятельности.

Новый порядок назначения членов правительства предусматривает усиление роли парламента.

Кроме того, в развитие положений Конституции законопроектом закрепляются новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях.

Президент в соответствии с Конституцией осуществляет общее руководство правительством.

Председатель кабмина возглавляет правительство, определяет основные направления его деятельности и организует его работу. Он несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий.

Согласно закону, президент осуществляет руководство деятельностью федеральных министерств и других федеральных органов исполнительной власти, которые относятся к "силовому блоку" в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти.

Руководство деятельностью других министерств и ведомств осуществляет правительство.

Закон закрепляет прописанную в обновлённой Конституции процедуру формирования правительства - председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров "силового блока") назначаются президентом после их утверждения Госдумой.

Кандидатура председателя правительства выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров - председателем правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого.

Утверждение премьера

Представление по кандидатуре председателя правительства вносится в Думу главой государства: не позднее 2-недельного срока после вступления в должность вновь избранного президента или после отставки правительства.

Представление по кандидатуре премьера вносится в течение 1 недели со дня отставки председателя правительства, его освобождения от должности президентом или отклонения кандидатуры Думой.

Закон предусматривает, что кандидатуры заместителей главы правительства и федеральных министров (кроме "силового блока") представляются на утверждение Думе в случае формирования нового состава кабмина - не позднее 2-недельного срока со дня назначения премьера.

В случае замещения вакантной должности - не позднее недельного срока со дня назначения премьера, если должность стала вакантной до его назначения; либо со дня появления соответствующей вакансии.

После внесения кандидатур Дума должна их рассмотреть в течение недели и утвердить либо отклонить. В случае отклонения, в парламент могут быть внесены представления повторно по тем же или по новым кандидатурам на указанные должности.

В случае трехкратного отклонения Думой кандидатуры премьера, президент назначает его без утверждения парламентом, в этом случае глава государства вправе (не обязан) распустить Госдуму и назначить новые выборы.

В случае трехкратного отклонения Думой кандидатур заместителей премьера или федеральных министров - президент вправе назначить их из числа представленных ему премьер-министром кандидатур без утверждения парламентом.

Если после трехкратного отклонения кандидатур вице-премьеров и федеральных министров более 1/3 должностей остаются вакантными (без учета министров "силового блока"), то президент вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы.

Как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, "назначение членов правительства через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны; возрастет и ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения".

Силовой блок

Министры "силового блока", руководство деятельностью которых осуществляет президент (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации.

Президент вносит в Совфед представления по кандидатурам указанных федеральных министров, а сенаторы не позднее чем через неделю письменно информируют президента о результатах рассмотрения представленных кандидатур.

Отставки

Президент может освободить от должности любого из членов правительства, в том числе председателя правительства без роспуска кабмина.

Премьер вправе представлять президенту предложения об освобождении от должности членов кабинета министров, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении.

Члены правительства вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом.

В случае освобождения от должности президентом или отставки члена правительства глава государства может поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего на значения.

"В новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров", - сказал Крашенинников.

Прекращение полномочий кабинета министров

Согласно закону, правительство слагает полномочия перед вновь избранным президентом;

Правительство может подать в отставку, которая принимается или отклоняется главой государства.

Президент вправе принять решение об отставке правительства, в том числе в предусмотренных Конституцией случаях выражения Думой недоверия либо отказа в доверии правительству.

В случае выражения недоверия кабмину Госдумой президент вправе объявить об отставке правительства либо не согласиться с решением парламента.

При повторном в течение 3-х месяцев выражении недоверия президент либо объявляет об отставке правительства, либо распускает Думу и назначает выборы.

Председатель правительства вправе поставить вопрос о доверии кабмину перед Думой, который должен быть рассмотрен парламентом в течение 7 дней.

В случае отказа в доверии президент в течение недели вправе (но не обязан) принять решение об отставке правительства или о роспуске Госдумы и назначении выборов. При повторении данной ситуации в течение 3-х месяцев президент уже обязан принять либо то, либо другое решение.