Профильный комитет рекомендовал Думе одобрить поправки "О полиции"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, который разрешит полицейским вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать и маркировать места массовых мероприятий.

Эти поправки (законопроект № 955380-7) "учитывают правоприменительную практику и помогут усовершенствовать деятельность полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений", заявил через пресс-службу комитета его председатель Василий Пискарев.

Ограждение митингов и вскрытие машин

Закон о полиции предложено дополнить новой статьей - "вскрытие транспортного средства".

Полицейским предлагается разрешить вскрывать автомобиль и проникать внутрь, в том числе для спасения жизни граждан или для предотвращения преступления. Это также станет возможно "для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях".

Перед вскрытием транспортного средства сотрудник полиции должен назватьсвои должность, звание, фамилию и предъявить служебное удостоверение по требованию собственника, иного законного владельца машины или находящихся в ней граждан.

Также полицейский должен предупредить о своем намерении, разъяснить причину и основания вскрытия транспортного средства, а также возникающие в связи с этим права и обязанности граждан. Исключение составят случаи, когда промедление создает угрозу жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан.

"Не позднее 24 часов с момента вскрытия информируется собственник транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие", следует из поправок.

В проекте статьи есть пункт, согласно которому "сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства", если данная мера применялась на законных основаниях.

Кроме того, предлагается предоставить полиции право "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", место проведения публичных массовых мероприятий. Сотрудники полиции смогут также "осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов", предусматривает проект закона.

Применение оружия и иммунитет полицейского

Проект закона предлагает предоставить сотруднику полиции "с обнаженным огнестрельным оружием" право применить оружие при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться к его огнестрельному оружию (как в действующем законе), но и "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

Статью 30 действующего закона о полиции предлагается дополнить положением о том, что "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции".

Политический нейтралитет

Законопроект также уточняет используемую сейчас в законе о полиции формулировку о том, что сотрудник "не должен быть связан решениями политических партий". Ее авторы проекта закона считают некорректной, "поскольку не усматривается, о какой связи идет речь".

Предлагается заменить ее словами "не должен быть зависим от решений политических партий", не допускающими неоднозначного толкования и подчеркивающими принцип "политического нейтралитета", которым должны руководствоваться сотрудники полиции при исполнении служебных обязанностей и реализации предоставленных им прав".