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Поклонская опровергла отказ сдавать тест на COVID перед заседанием Думы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла сообщения о том, что ее не допустили на заседание парламента из-за отказа сдавать тест на коронавирус.

"Прохожу тесты каждую неделю. Могу сказать, что все хорошо. На пленарное заседание меня никто не не пускает, карточка моя зарегистрирована. Занимаюсь рабочими делами", - сказала депутат "Интерфаксу" во вторник.

Ранее источник в аппарате Госдумы сообщил "Интерфаксу", что депутаты Наталья Поклонская и Виталий Милонов отказались сдавать тест на коронавирус и были не допущены на пленарное заседание.

"Возникли сложности с некоторыми депутатами, в частности, депутаты Милонов и Поклонская не восприняли требование об обязательном тестировании", - сказал на условиях анонимности собеседник агентства.

Он отметил, что в нижней палате парламента принимаются серьезные меры по обеспечению работоспособности. Так, с начала распространения COVID-19 введено обязательное тестирование депутатов и сотрудников аппарата перед началом пленарных заседаний.

Наталья Поклонская Госдума коронавирус

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