Глава Российского экологического оператора Гудков покинет свой пост

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Илья Гудков покидает пост, сообщает пресс-служба Минприроды.

Решение принято после разработки федеральной схемы по обращению с отходами, которая является фундаментом для полноценной цифровизации данной отрасли с целью ее прозрачности.

"Восемь месяцев – не такой большой срок для реализации важной задачи, которая для меня была основной. Это создание федеральной схемы сбора, обработки и утилизации мусора, которая включает расчет и оптимизацию необходимой инфраструктуры для достижения показателей, обозначенных президентом. А именно – сокращение в два раза захоронения и стопроцентная обработка отходов. Для меня это был определенный вызов. Справился я с ним или нет – судить не мне. Но с моей стороны это не было спонтанным решением", - приводится в сообщении комментарий Гудкова.

После рассмотрения в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ схема будет утверждаться в правительстве РФ и послужит основой детального плана реализации реформы.

"Организация работает в штатном режиме. Компетенции и опыт Ильи Гудкова найдут свое применение в других отраслевых задачах. Сейчас наступает следующий этап развития компании, которую нужно выводить на новый уровень, а именно обеспечить привлечение инвестиций. Построением полного инвестиционного цикла и предстоит заняться новому главе ППК РЭО", - приводятся в сообщении слова главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

Гудков стал вторым главой РЭО в короткой истории этой компании. И пока генеральные директора РЭО успевают поработать на своем посту лишь несколько месяцев. До Гудкова главой компании являлся Денис Буцаев – он был назначен руководителем "Российского экологического оператора" в феврале 2019 года, отправлен в отставку премьер-министром в ноябре 2019 года.

Указ о создании "Российского экологического оператора" подписан президентом России 14 января 2019 года. Мусорный оператор был создан для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вовлечения их в оборот и полезное использование.

Однако, пока мусорная реформа в России двигается с трудом. Счетная палата после проведения ее анализа охарактеризовала ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами в России как неблагополучную, а реформу в этой сфере – безуспешной. Счетная палата назвала виновными в торможении мусорной реформы федеральные и региональные власти.

Так, Минприроды не обеспечило своевременное принятие нормативных правовых актов на федеральном уровне, что привело к неготовности регионов вступить в реформу. Ведомство также не обеспечило эффективную работу ПАО "Российский экологический оператор" и не завершило создание единой государственной системы учета ТКО.

Счетная палата выявила недостатки и в работе публично-правовой компании "Российский экологический оператор": не утверждены стратегия развития компании до 2024 года, ее инвестиционная политика, порядок финансирования инвестиционных проектов и прочее.