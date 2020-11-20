Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

Денис Буцаев может снова возглавить Российский экологический оператор

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректором "Российского экологического оператора" (РЭО) может быть вновь назначен Денис Буцаев, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. По их сведениям, согласование этого назначения находится в завершающей стадии.

В Минприроды от комментариев отказались.

Буцаев руководил РЭО с февраля до ноября 2019 года и был снят с должности досрочно. Его сменил Илья Гудков, который проработал во главе РЭО восемь месяцев и тоже покинул компанию.

17 сентября Буцаев был назначен первым заместителем губернатора Белгородской области. В тот же день Евгений Савченко, руководивший регионом с 1993 года, неожиданно заявил, что уйдет в отставку.

22 сентября Белгородская областная дума проголосовала за отрешение Савченко от должности и по его рекомендации утвердила Буцаева временно исполняющим обязанности губернатора.

Только 18 ноября президент Владимир Путин своим указом назначил и.о. губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Буцаеву 43 года. Он юрист по образованию. В 2013 году он стал советником губернатора Московской области, затем был министром инвестиций и инноваций, заместителем председателя правительства Подмосковья.

Указ о создании "Российского экологического оператора" подписан президентом 14 января 2019 года. Мусорный оператор был создан для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вовлечения их в оборот и полезное использование.

Пока реформа буксует. Счетная палата после проведения ее анализа охарактеризовала ситуацию в обращении с ТКО в стране как неблагополучную, а реформу в этой сфере - безуспешной. Ответственность за торможение реформы контрольное ведомство возложило на федеральные и региональные власти.

Так, Минприроды не обеспечило своевременное принятие нормативных правовых актов на федеральном уровне, что привело к неготовности регионов вступить в реформу. Ведомство также не обеспечило эффективную работу ПАО "Российский экологический оператор" и не завершило создание единой государственной системы учета ТКО.

Счетная палата выявила недостатки и в работе публично-правовой компании "Российский экологический оператор": не утверждены стратегия развития компании до 2024 года, ее инвестиционная политика, порядок финансирования инвестиционных проектов и прочее.

РЭО Минприроды Денис Буцаев Белгородская область Владимир Путин Счетная палата

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Антитела выявлены у 100% добровольцев, привитых вакциной "Вектора"

Пандемия коронавируса

В России зарегистрировали рекордные 24 318 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали рекордные 24 318 случаев COVID-19 за сутки

В Приморье ввели режим ЧС после ледяного дождя

В Приморье ввели режим ЧС после ледяного дождя

Митрополит Казанский и Татарстанский умер от коронавируса

Митрополит Казанский и Татарстанский умер от коронавируса

Совладелец Локо-банка Михаил Рабинович купил 17,4% FESCO

Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Россиянин приговорен к 13 годам колонии за госизмену в пользу США

Циклон обрушил на Владивосток около 1,5 месячных норм осадков за сутки

Циклон обрушил на Владивосток около 1,5 месячных норм осадков за сутки

Во Владивостоке начали открывать пункты временного размещения из-за ЧС

Минэк предложил выдавать иностранцам ВНЖ в обмен на инвестиции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');