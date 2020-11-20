Денис Буцаев может снова возглавить Российский экологический оператор

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректором "Российского экологического оператора" (РЭО) может быть вновь назначен Денис Буцаев, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. По их сведениям, согласование этого назначения находится в завершающей стадии.

В Минприроды от комментариев отказались.

Буцаев руководил РЭО с февраля до ноября 2019 года и был снят с должности досрочно. Его сменил Илья Гудков, который проработал во главе РЭО восемь месяцев и тоже покинул компанию.

17 сентября Буцаев был назначен первым заместителем губернатора Белгородской области. В тот же день Евгений Савченко, руководивший регионом с 1993 года, неожиданно заявил, что уйдет в отставку.

22 сентября Белгородская областная дума проголосовала за отрешение Савченко от должности и по его рекомендации утвердила Буцаева временно исполняющим обязанности губернатора.

Только 18 ноября президент Владимир Путин своим указом назначил и.о. губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Буцаеву 43 года. Он юрист по образованию. В 2013 году он стал советником губернатора Московской области, затем был министром инвестиций и инноваций, заместителем председателя правительства Подмосковья.

Указ о создании "Российского экологического оператора" подписан президентом 14 января 2019 года. Мусорный оператор был создан для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вовлечения их в оборот и полезное использование.

Пока реформа буксует. Счетная палата после проведения ее анализа охарактеризовала ситуацию в обращении с ТКО в стране как неблагополучную, а реформу в этой сфере - безуспешной. Ответственность за торможение реформы контрольное ведомство возложило на федеральные и региональные власти.

Так, Минприроды не обеспечило своевременное принятие нормативных правовых актов на федеральном уровне, что привело к неготовности регионов вступить в реформу. Ведомство также не обеспечило эффективную работу ПАО "Российский экологический оператор" и не завершило создание единой государственной системы учета ТКО.

Счетная палата выявила недостатки и в работе публично-правовой компании "Российский экологический оператор": не утверждены стратегия развития компании до 2024 года, ее инвестиционная политика, порядок финансирования инвестиционных проектов и прочее.