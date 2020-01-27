Илья Гудков назначен гендиректором "Российского экологического оператора"

"Российский экологический оператор" (РЭО) был создан в январе 2019 года по указу президента Владимира Путина для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вовлечения их в оборот и полезного использования. Система предусматривает, что вывозом, обработкой, обезвреживанием и захоронением отходов будут заниматься региональные мусорные операторы.

РЭО должен участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами.

Кроме того, оператор организует финансирование проектов по обращению с отходами, предоставлять финансовые гарантии инвестпроектам, выпускать облигации и покупать акции и владеть долями в мусорных проектах.