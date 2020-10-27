Осенние каникулы на Ставрополье продлят на неделю из-за коронавируса

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти Ставропольского края решили продлить осенние каникулы для школьников, сообщает пресс-служба губернатора.

"Предлагаю принять решение и выдержать в школах края "эпидемиологическую паузу" в четырнадцать дней. Для этого – увеличить осенние каникулы на одну неделю, то есть не по девятое, а по шестнадцатое ноября", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Владимирова.

Он отметил, что среди учащихся и преподавателей есть случаи заболевания коронавирусом. Для устранения всех рисков и предлагается продлить каникулы.

Перед началом новой учебной четверти планируется провести тестирование учителей школ на коронавирус, а в дальнейшем – воспитателей детсадов и преподавателей учреждений среднего профессионального образования.

Помимо этого, предполагается, что в первую очередь вакцинацию против коронавируса пройдут учителя школ там, где регистрируются более высокие темпы распространения заболевания. До конца года на Ставрополье ожидается поступление 1 213 комплектов вакцины от коронавируса.

Во вторник Владимиров назвал ситуацию с коронавирусом в регионе сложной и призвал жителей края соблюдать масочный режим. Антирекорд по суточному приросту зараженных в октябре обновлялся несколько раз. В десятый раз он побит в понедельник, 27 октября – заражение выявили у 187 человек. Всего с начала октября инфицированы более 4 тыс. ставропольцев, выздоровели – более 3 тысяч, умерли 87 человек.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 20 508 человек, из них выздоровели 15 056, умерло 411 человек.