Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:19Заразились
на 27.10В России 1 547 774+16 550В мире 43 483 973+493 261

Осенние каникулы на Ставрополье продлят на неделю из-за коронавируса

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти Ставропольского края решили продлить осенние каникулы для школьников, сообщает пресс-служба губернатора.

"Предлагаю принять решение и выдержать в школах края "эпидемиологическую паузу" в четырнадцать дней. Для этого – увеличить осенние каникулы на одну неделю, то есть не по девятое, а по шестнадцатое ноября", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Владимирова.

Он отметил, что среди учащихся и преподавателей есть случаи заболевания коронавирусом. Для устранения всех рисков и предлагается продлить каникулы.

Перед началом новой учебной четверти планируется провести тестирование учителей школ на коронавирус, а в дальнейшем – воспитателей детсадов и преподавателей учреждений среднего профессионального образования.

Помимо этого, предполагается, что в первую очередь вакцинацию против коронавируса пройдут учителя школ там, где регистрируются более высокие темпы распространения заболевания. До конца года на Ставрополье ожидается поступление 1 213 комплектов вакцины от коронавируса.

Во вторник Владимиров назвал ситуацию с коронавирусом в регионе сложной и призвал жителей края соблюдать масочный режим. Антирекорд по суточному приросту зараженных в октябре обновлялся несколько раз. В десятый раз он побит в понедельник, 27 октября – заражение выявили у 187 человек. Всего с начала октября инфицированы более 4 тыс. ставропольцев, выздоровели – более 3 тысяч, умерли 87 человек.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 20 508 человек, из них выздоровели 15 056, умерло 411 человек.

Ставропольский край коронавирус

Новости

Суд Гааги снял арест с брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya в Бенилюксе

Пандемия коронавируса

Голикова перечислила, что поможет избежать нового локдауна

Орешкин констатировал окончание эффекта от господдержки семей с детьми

В Минздраве заявили о выходе РФ на плато по ВИЧ-инфекции

В Минздраве заявили о выходе РФ на плато по ВИЧ-инфекции

На бизнесмена Быкова в Красноярске завели новое уголовное дело

На бизнесмена Быкова в Красноярске завели новое уголовное дело

Поправки об экономических санкциях России прошли первое чтение

"АвтоВАЗ" отзовет в РФ 90 тыс. машин Lada в рамках крупнейшей за 2,5 года кампании

"АвтоВАЗ" отзовет в РФ 90 тыс. машин Lada в рамках крупнейшей за 2,5 года кампании
Пандемия коронавируса

Эксперт спрогнозировала следующий подъем COVID-заболеваемости весной

Глава Российского экологического оператора Гудков покинет свой пост

Песков заявил, что проблема с лекарствами для онкобольных будет решена

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');