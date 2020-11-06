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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:19Заразились
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В московских больницах от коронавируса лечатся 180 детей

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Москве в больницах от коронавирусной инфекции лечатся около 180 детей, 11 из них лежат в реанимации, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Пандемия коронавируса

По ее словам, госпитализация потребовалась десятой части заболевших, большинство детей переносят инфекцию легко.

"Однако есть и тяжелые случаи. За все время пандемии дети составили 10% от числа заболевших или около 45 тысяч человек. Десятой части из них пришлось проходить лечение в больницах. Эти цифры не очень большие, но они говорят о том, что даже дети серьезно рискуют заболеть",- сказала чиновница.

Она считает, что перевод старшеклассников на удаленку дал положительный эффект.

"Заболеваемость детей напрямую влияет на здоровье членов их семей. Они в полтора раза чаще передают инфекцию родственникам, живущим с ними, чем взрослые. А значит, дистанционка помогает снизить скорость распространения COVID-19, хотя и не всем этот формат может быть удобен", - сказала Ракова.

Мэр Сергей Собянин отправил все школы на две недели каникул с 5 октября. Затем он разрешил очно учиться только ученикам с первого по пятый класс, остальные возобновили учебу дистанционно. Эту схему мэр недавно продлил до 22 ноября.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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