Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:12Заразились
на 27.10В России 1 547 774+16 550В мире 43 907 193+423 220

СК заочно обвинил двух россиян в атаке на посольство РФ в Киеве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - По делу о нападении на посольство России в Киеве 6 марта 2016 года обвинения заочно предъявлены еще двум гражданам России - Михаилу Агафонову и Ирине Белачеу, сообщила пресс-служба СКР.

Им вменяется ч. 2 ст. 360 УК (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и Украиной). У следствия есть неопровержимые доказательства того, что они участвовали в антироссийской акции, участники которой устроили погром дипмиссии, "забросав фасад здания загранучреждения камнями и другими предметами, разбили окна, повредили систему видеонаблюдения, причинив крупный материальный ущерб и нарушив нормальный режим работы" посольства.

По этому делу проходят еще семь граждан Украины, в том числе Татьяна Близнюк, Игорь Мосийчук, Владимир Кошовенко, напомнили в СК. Эти лица объявлены в розыск.

Агафонов также проходит обвиняемым по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

6 марта 2016 года в Киеве около 500 человек забросали здание посольства России в Украине яйцами и камнями, требуя освобождения украинской летчицы Надежды Савченко и выкрикивая антироссийские лозунги.

СКР Украина Киев Надежда Савченко Михаил Агафонов Ирина Белачеу

Новости по теме

Новости
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Дегтярев усилил свою охрану из-за угроз

Дегтярев усилил свою охрану из-за угроз
Пандемия коронавируса

"АвтоВАЗ" продлил запрет на командировки за рубеж и в регионы

Эксперт заявила, что маркировка не помогла "обелить" обувной рынок

В Омске две скорые привезли больных к Минздраву из-за отказа больниц

В Омске две скорые привезли больных к Минздраву из-за отказа больниц

Пригожин подал к Навальному и другим оппозиционерам иски на 50 млн рублей

Что случилось этой ночью: среда, 28 октября

В России введен режим обязательного ношения медицинских масок

В России введен режим обязательного ношения медицинских масок

Попова заявила, что большинство заболевших COVID-19 нарушали правила

Попова заявила, что большинство заболевших COVID-19 нарушали правила

Что произошло за день: вторник, 27 октября

В Азовском море нашли останки пропавших членов экипажа взорвавшегося танкера

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');