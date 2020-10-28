СК заочно обвинил двух россиян в атаке на посольство РФ в Киеве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - По делу о нападении на посольство России в Киеве 6 марта 2016 года обвинения заочно предъявлены еще двум гражданам России - Михаилу Агафонову и Ирине Белачеу, сообщила пресс-служба СКР.

Им вменяется ч. 2 ст. 360 УК (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и Украиной). У следствия есть неопровержимые доказательства того, что они участвовали в антироссийской акции, участники которой устроили погром дипмиссии, "забросав фасад здания загранучреждения камнями и другими предметами, разбили окна, повредили систему видеонаблюдения, причинив крупный материальный ущерб и нарушив нормальный режим работы" посольства.

По этому делу проходят еще семь граждан Украины, в том числе Татьяна Близнюк, Игорь Мосийчук, Владимир Кошовенко, напомнили в СК. Эти лица объявлены в розыск.

Агафонов также проходит обвиняемым по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

6 марта 2016 года в Киеве около 500 человек забросали здание посольства России в Украине яйцами и камнями, требуя освобождения украинской летчицы Надежды Савченко и выкрикивая антироссийские лозунги.