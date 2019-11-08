СКР предъявил заочное обвинение участнику нападения на посольство РФ в Киеве

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному предполагаемому участнику нападения на посольство РФ в Киеве в 2016 году, а двух его сообщников объявили в международный розыск, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Следствием установлено, что активное участие в нападении на посольство 6 марта 2016 года принимал гражданин Украины Роман Рагозин. На днях Рагозину заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что ранее в рамках расследования этого уголовного дела уже была установлена причастность к совершению преступления граждан Украины Ирмы Крат и Владимира Кошовенко.

"Они были объявлены в международный розыск, заочно в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

Она напомнила, что 14 июня 2014 года в Киеве граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и другие лица из числа активистов украинских националистических организаций и праворадикальных объединений забросали здание посольства России камнями и пытались поджечь его. "Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили и находящиеся рядом дипломатические автомобили. Преступные действия указанных лиц нарушили нормальный порядок работы посольства, а также причинили имущественный ущерб министерству иностранных дел России на общую сумму более 14 млн рублей", - сказала представитель СКР.

Позднее на место происшествия также прибыл депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский, который вместе с другими людьми "принял участие в нападении на российскую дипломатическую миссию", добавила Петренко

"По версии следствия, целью противоправных действий Рудьковского и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами. Данная версия подтверждается как и свидетельскими показаниями, так и анализом конкретных действий и высказываний Рудьковского в статусе депутата Верховной Рады", - сказала Петренко.

Она напомнила, что уголовное дело в отношении Рудьковского направлено в суд для рассмотрения по существу, он находится под стражей, а Назаренко, Романцову и Бакаю ранее было предъявлено обвинение в совершении нападения на учреждения, пользующиеся международной защитой, они заочно арестованы.

Рудьковский был задержан в Москве осенью 2018 года.