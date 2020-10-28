Замглавы омского Минздрава отстранен от работы из-за ЧП с пациентами

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - После инцидента с пациентами на скорой, которых больше 10 часов не принимали в омских больницах, губернатор Александр Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения области, отвечающую за оказание скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Губернатор также поручил в течение семи дней проверить исполнение обязанностей чиновников регионального минздрава в плане организации работы скорой помощи, чтобы разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных. Результаты проверки должны быть представлены не позднее 5 ноября.

Инцидент с пациентами в Омске

Ранее сообщалось, что во вторник около 22:00 по местному времени к зданию министерства здравоохранения Омской области подъехали две машины скорой помощи с пациентами с подозрением на коронавирус, находящимися в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что с утра не могут передать больных в стационар.

По данным омского портала NGS55, в одной из машин находилась 70-летняя женщина с 81% поражения легких, в другой - мужчина в возрасте 85 лет с 88% поражения легких. Бригады скорой помощи возили пациентов с 11 утра, однако их не принимало ни одно медучреждение.

Позднее оба пациента были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи №2. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что они получают необходимое лечение.

Также стало известно, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко направил в Омск своего заместителя Евгения Камкина и замруководителя Росздравнадзора Дмитрия Павлюкова для проверки ситуации с оказанием медпомощи гражданам.