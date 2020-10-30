Больницу, 10 дней скрывавшую от семьи смерть ковид-пациента, проверят

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Росздравнадзор сообщил, что по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко проверит Великолукскую инфекционную больницу, сотрудники которой десять дней скрывали смерть пациента c коронавирусом от родственников.

Проверку проведет территориальное управление Росздравнадзора по Псковской области.

Дочь умершего Татьяна Зверева в обращении в администрацию губернатора Михаила Ведерникова попросила разобраться "в беспределе". Ее письмо опубликовано на сайте главы региона.

"У меня отец умер 18-го октября в Великолукской инфекционке. А мы, его семья, только сегодня об этом узнали. И то случайно, брату сообщили о том, что у него коронавирус, и он выпросил у врача инфекционной больницы номер, по которому можно было узнать о состоянии отца. А отец уже 10 дней в морге лежит, и все это время врачи говорили нам, что его состояние стабильное", - говорится в обращении.

В поле ответа на обращение Зверевой значится, что он размещен, однако самого текста ответа нет.