Российский космонавт описал трещину на МКС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Длина царапины в месте утечки воздуха на МКС составляет 2-3 сантиметра, сообщил космонавт Анатолий Иванишин, недавно вернувшийся со станции.

"Я бы это описал как царапина. Я не склонен оперировать словом "трещина", потому что мы не видим вглубь структуру металла. Эта царапина имеет длину несколько сантиметров, порядка двух-трех. Она криволинейная", - сказал Иванишин в среду на послеполетной пресс-конференции экипажа корабля "Союз МС-16".

Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщали что размер трещины на МКС составляет до 4 см. "Трещина, через которую идет утечка атмосферы с МКС, составляет не более 4 см", - сказал представитель пресс-службы.

Иванишин в ходе пресс-конференции также рассказал, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" работает над комплексным решением проблемы утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС.

"Мое понимание таково, что специалисты "Энергии" над этим вопросом работают и не хотят спешить. И работают над комплексным решением этого вопроса. Это не kapton tape (полиимидная пленка - ИФ), что-то более серьезное. Но пока говорить об этом рано", - сказал космонавт.

Утечка на МКС

На прошлой неделе российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на станции, сообщил, что место утечки воздуха изолировано временными средствами. По его словам, утечку удалось найти благодаря чайным пакетикам.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По его словам, причина утечки может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.