Воздух с МКС утекает через четырехсантиметровую трещину

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Размер трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС) составляет не более 4 см, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"Трещина, через которую идет утечка атмосферы с МКС, составляет не более четырех сантиметров", - сказал представитель пресс-службы.

Он подчеркнул, что безопасности станции и экипажа ничего не угрожает.

В понедельник российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на станции, сообщил, что место утечки воздуха изолировано временными средствами. По его словам, утечку удалось найти благодаря чайным пакетикам. В данный момент космонавт Сергей Рыжиков устанавливает новую временную заплатку в месте утечки. Каптоновую ленту и другие материалы, которые использовались для обработки и изоляции места утечки, вернут на Землю для изучения

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба Роскосмоса сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. Проверка двух модулей российского сегмента Международной космической станции (МКС) и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали наличия утечек воздуха.

24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По его словам, причина утечки может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.