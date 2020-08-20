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На МКС произошла утечка воздуха

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) в пятницу закроется в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте станции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

По данным Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента", - сообщили в госкорпорации.

"В период пребывания (три дня) на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет", - заявили в "Роскосмосе".

В пресс-службе заявили, что эта процедура отражена в бортовой документации и является совместным решением групп управления американского и российского сегмента МКС.

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В предыдущий раз утечку воздуха на МКС обнаружили в ночь на 30 августа 2018 года. Тогда экипаж проверил все отсеки и нашел рукотворное отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю. Позднее российские космонавты ввели в обнаруженное отверстие герметик и закрыли его заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

В декабре 2018 года российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы изучить отверстие снаружи и взять пробы герметика. Космонавты вырезали части микрометеоритной защиты корабля, доставив их затем на Землю. Пробы были переданы следователям и направлены в лабораторию ФСБ для изучения.

Комиссия по расследованию причин появления отверстия рассматривала все возможные версии происшедшего. "Однако до сих пор специалисты склонялись в пользу версии о том, что отверстие было непреднамеренно без злого умысла просверлено при подготовке корабля к запуску на космодроме", - сказал ранее источник, знакомый с ходом расследования.

Результаты работы комиссии до сих пор не обнародованы.

МКС

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