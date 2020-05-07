ЦБ РФ зафиксировал рост активности "черных" кредиторов на фоне COVID-кризиса

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и "черных" кредиторов, которые рекламируют в интернете свои услуги на фоне ограничительных мер по борьбе с пандемией и высокой волатильности финансовых рынков, говорится в сообщении регулятора.

Нередко эти форекс-дилеры зарегистрированы за рубежом и работают с иностранных интернет-площадок. Потребители, доверившие средства подобным компаниям, практически всегда теряют деньги. В свою очередь активизация нелегальных кредиторов связана с тем, что у многих людей снизились доходы: мошенники обзванивают потенциальных "клиентов" и предлагают им "деньги в кредит без справок и поручительств".

Так, в первом квартале 2020 года Банк России выявил 369 организаций, которые нелегально предлагали услуги на финансовом рынке, в том числе 37 финансовых пирамид, 254 "черных" кредитора и 53 нелегальных форекс-дилера. Как и раньше, увеличилось количество сайтов и платформ, предлагающих заработок, основанный на операциях с криптовалютами и предоставлении всех видов услуг на этом рынке.

"Мы прогнозируем, что в дальнейшем по окончании ограничительных мер, связанных с пандемией, может быть всплеск предложений от так называемых раздолжнителей - компаний, предлагающих гражданам за плату решить проблемы с кредиторами", - отметил директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, слова которого приводятся в сообщении.

"Мы призываем потребителей финансовых услуг быть осмотрительными и не доверять предложениям нелегальных компаний. Обратившись к их услугам, вы можете только усугубить ситуацию, ведь мошенники пользуются агрессивными противозаконными методами взыскания и не исполняют свои обязательства. Крайне заманчивые условия (очень низкие проценты по "кредитам" и очень высокие - по "вкладам") часто являются признаками мошенничества", - предостерегает он.

Мошенники также могут обещать гражданам разного рода выплаты или компенсации, присылать им письма со ссылками на вредоносные сайты, предупреждает Банк России. За такими предложениями всегда следует попытка узнать у человека данные его банковской карты или вынудить гражданина самого совершить платеж (якобы налог, штраф, страховку и так далее) в адрес некоего лица.

"Если незнакомые люди под каким бы то ни было предлогом пытаются выведать данные вашей банковской карты, вынуждают совершить платеж, необходимо прервать общение", - отмечает ЦБ.