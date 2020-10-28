Курган и Магнитогорск названы городами с самым грязным воздухом на Урале

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Многолетний мониторинг 13 городов в Уральском федеральном округе выявил, что в Кургане и Магнитогорске самый высокий уровень загрязнения воздуха, сообщил начальник Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Игорь Роговский.

Он сказал это на межрегиональном совещании по вопросам окружающей среды при Генпрокуратуре.

Таковы результаты замеров, проведенных с 2010 по 2019 год.

По итогам 2019 года самым загрязненным городом оказался Курган, отметил Роговский. Там уровень загрязнения воздуха менялся от очень высокого в 2010, 2012, 2013 годах до высокого в остальные годы: "За исключением 2018 года, когда был отмечен повышенный уровень загрязнения атмосферы". Чаще всего в воздухе Кургана находили бензопирен, формальдегид, оксид углерода, сажа и диоксид азота.

"Максимальной по городу в разные годы была повторяемость превышения ПДК оксида углерода в 2010-2012 годах и в 2016-17 годах, формальдегида - 2013-2015 годы и сажи - в 2018-19 годах", - сказал глава УГМС.

С 2010 по 2018 годы в Магнитогорске отмечались достаточно высокие индексы загрязнения атмосферного воздуха по ряду вредных веществ, что было связано с работой Магнитогорского металлургического комбината.

"В течение последних десяти лет основными загрязнителями в Магнитогорске был формальдегид, бензопирен, взвешенные вещества, диоксид азота, а в отдельные годы - оксид углерода, фенол и аммиак", - отметил Роговский.

По его словам, индекс загрязнения по бензопирену составлял 38,5 ПДК в 2016 и 27,7 ПДК в 2017 году, что соответствовало очень высокому уровню загрязнения атмосферы.

"За последние два годы за счет (экологических. - ИФ.) мероприятий, которые проводит ПАО "ММК", они снизились до 9 ПДК в 2018 и 7 ПДК в 2019 годах. В 2019 году значение стандартного индекса загрязнения воздуха в Магнитогорске определялось максимальной концентрацией свинца - 13 ПДК", - сказал глава управления.

На Урле сохраняется проблема загрязнения водоемов, куда попадают вредные вещества вместе с хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами, добавил он.

"На качество воды также влияют стоки со шлакоотвалов, расположенных вблизи водоемов или на территории водосбора. Также мощным источником загрязнения является ливневая канализация, неорганизованные стоки с территорий населенных пунктов и хозяйственных объектов", - сказал Роговский.

Состояние малых рек он назвал крайне неблагоприятным.

"Особенно в крупных промышленных центрах из-за поступления в них вместе со сточными водами большого количества загрязняющих веществ. Самое низкое качество воды - пятого качества, вода экстремально грязная, в течение длительного времени наблюдается в верховьях реки Пышма, на участке реки от деревни Пышма и на участке реки Исеть от поселка Большой Исток", - сказал он.