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В Чечне пообещали по 100 тыс. руб. за наречение новорожденных в честь пророка Мухаммеда

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Родители детей, родившихся в Чечне в течение суток 29 октября, которые назовут их в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи и сподвижников, получат из регионального общественного фонда по 100 тыс. рублей, сообщил министр информации и печати республики Ахмед Дудаев в видеообращении на своей странице в инстаграме.

"По инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова проводится беспрецедентная акция в честь дня рождения нашего любимого пророка. В рамках этой акции с 12 ночи сегодняшнего дня до 12 ночи завтрашнего дня все новорожденные дети республики, получившие имена пророка, членов его семьи, его достопочтенных жен и ближайших сподвижников получат из фонда по 100 тыс. рублей", - сказал Дудаев.

Он также перечислил все имена, которые могут использовать родители новорожденных, чтобы получить данную выплату.

Накануне, 27 октября, в своем телеграмм-канале Кадыров призвал президента Франции Эммануэля Макрона прекратить поддержку публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

Резонансное убийство учителя во Франции

16 октября во Франции 18-летний чеченец, уроженец Москвы, имевший статус беженца, убил и обезглавил учителя истории, географии и гражданского общества в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине Самюэля Пати. За несколько дней до гибели Пати демонстрировал ученикам эти карикатуры из журнала в качестве примера свободы выражения, что вызвало негодование местных исламистских кругов.

При этом, как выяснилось, преподаватель очень аккуратно затронул тему карикатур на пророка, с уважением отзывался об исламе и даже на время разрешил выйти из класса тем, кто не хочет смотреть на карикатуры.

Во Франции власти и гражданское общество резко осудили варварское убийство Пати.

Ахмед Дудаев Чечня Рамзан Кадыров

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