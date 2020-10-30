В Кремле призвали различать попытки закамуфлировать экстремизм религией

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Экстремизм не имеет никакого отношения к религии, необходимо четко понимать, когда это пытаются закамуфлировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни одна мировая религия не приемлет идеи экстремизма, она их абсолютно отвергает, и экстремизм, собственно, не имеет никакого отношения к религии. Любые попытки закамуфлировать экстремизм какой-либо религией мы должны четко понимать и осознавать. Это не что иное, как экстремизм и терроризм", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что в Москве недостаточно мечетей для того, чтобы мусульманское духовенство могло убеждать молодых людей в несостоятельности радикальных идей.

"Что касается строительства мечетей и так далее, то я воздержусь от каких-либо комментариев, я просто не обладаю информацией, здесь нужно смотреть, сколько мечетей есть, сколько в Москве мусульман, имеются ли какие-то проблемы с мечетями и так далее", - сказал Песков.

Это, по его словам, прерогатива столичных властей.

Высказывания пресс-секретаря президента РФ прозвучали на фоне участившихся нападений мусульман.

29 октября мусульмане по всему миру отмечали день рождения пророка Мухаммеда. В этот день в Ницце вооруженный ножом нелегальный эмигрант из Туниса убил трех человек в церкви Нотр-Дам. Нападавший получил огнестрельное ранение во время задержания. Во время оказания ему срочной медицинской помощи он повторял "Аллах Акбар".

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что "нужно любой ценой искоренить исламский фашизм" на всей территории страны.

Кроме того, в Авиньоне в четверг полиция застрелила мужчину, вооруженного ножом.

Тогда же произошло нападение на охранника французского консульства в Джидде в Саудовской Аравии, он был ранен.

16 октября близ Парижа выходец из РФ чеченского происхождения убил и обезглавил преподавателя истории и обществоведения, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.