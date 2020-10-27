Кадыров обвинил Макрона в вынуждении людей к преступлениям

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Reuters

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Поддерживая право публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует верующих и вынуждает их совершать преступления, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал, что оскорблять имя пророка мусульмане не позволят.

"Прикрываясь все это время фальшивыми словами о высших человеческих ценностях, вы своим поведением и поступками вынуждаете людей идти на преступления. И если вы не хотите понять простые истины, то будьте готовы к тому, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого пророка Мухаммада", - написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни считает, что убитый и обезглавленный французский учитель Самюэль Пати "вызывающе провоцировал учащихся", а насмешки над верой и пародии на нее стали причиной его трагической участи.

По его словам, власти Франции называют "свободой слова" действия, "оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира". Также Кадырову не понравилось решение Макрона создать во Франции "просвещенный ислам". В этой ситуации он считает, что президент Франции "раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель".

Кадыров призвал Макрона прекратить нападки на веру. Он пообещал, что достойного будущего и порядка во Франции и других странах не будет, пока лидеры этих стран "не станут с уважением относиться к таким понятиям, как "религия", "культура", "нравственность"".

Он выразил уверенность, что "абсурдную позицию" Макрона о публикации карикатур "сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые трезвомыслящие представители иных конфессий".⠀

Пати был убит 16 октября за то, что на уроке о принципах свободы выражения показывал детям в том числе карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство совершил 18-летний чеченец, уроженец Москвы.

17 октября Кадыров осудил это убийство, отметил, что преступность не имеет национальности, но призвал власти Франции не провоцировать верующих.

После гибели Пати Макрон пообещал, что радикализм не пройдет. Он сказал, что собирается усилить контроль за организациями, которые распространяют идеи радикального исламизма и посягают на основные ценности французского общества, а также усилить контроль за финансированием мечетей. Он говорил о кризисе ислама во всем мире. Кроме того, он обещал изменить законы, чтобы еще сильнее отделить религию от государства.

Его высказывания вызвали акции протеста в ряде стран Ближнего Востока.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дважды предложил Макрону "проверить психику", а 26 октября призвал сограждан бойкотировать французские товары. Его заявления осудили в Брюсселее, а представитель Еврокомиссии отметил, что призывы к бойкоту товаров одной из стран ЕС сблизят Турцию с Евросоюзом.

27 октября в Восточном Иерусалиме прошла акция в защиту пророка. В столице Бангладеш Дакке около 40 000 человек прошли с протестами к посольству Франции, сожгли изображение Макрона и также призвали бойкотировать французскую продукцию.

Также 27 октября глава МИД Ирана Джавад Зариф вызвал французского временного поверенного Флорана Айдалота и выразил ему протест в связи с позицией Парижа о праве публиковать карикатуры об исламе, сообщает IRNA.

Ранее французского посла также вызывали в МИД Пакистана. Премьер-страны обвинил Макрона в усугублении раскола в обществе. Парламент Пакистана принял резолюцию, осуждающую публикацию в СМИ карикатур и изображений пророка Мухаммеда.

МИД Саудовской Аравии осудил убийство Пати, но призвал Париж не связывать ислам с терроризмом.