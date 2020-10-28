ФАС предложила отмену правила "третий лишний" для важнейших лекарств в дефиците

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает отменить правило "третий лишний" при госзакупках дефицитных жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также еще ряд мер, чтобы не допустить ухода с рынка дешевых видов лекарств этого сегмента, цены на которые были зарегистрированы в 2010 году.

Правило "третий лишний" предполагает, что госзакупка иностранного товара не рассматривается, если среди заявок есть уже два отечественных.

"ФАС России разделяет позицию онкологических пациентских организаций о необходимости принятия оперативных мер по ликвидации дефицита жизненно важных препаратов. Для решения проблемы антимонопольное ведомство со своей стороны предлагает дальнейшую централизацию закупок, уточнение правил формирования начальной максимальной цены контракта, а также отмену правила "третий лишний" для жизненно важных препаратов с риском дефицита", - говорится в сообщении службы.

В сообщении отмечается также, что ФАС России "всегда была последовательным сторонником централизации закупок, тем более, что эта возможность предусмотрена законом о контрактной системе".

"Также в качестве дополнительной гарантии, которая бы позволила обеспечить стабильный доступ пациентов к закупаемым лекарственным препаратам, антимонопольное ведомство видит стимулирование заключения долгосрочных контрактов", - добавили там.

В ФАС напомнили, что летом 2020 года служба оперативно согласовала вывод из-под правила "третий лишний" ряда препаратов для онкобольных, которые оказались в дефиците.

"Кроме того, по мнению ФАС России, для того, чтобы формирование начальной максимальной цены контракта было эффективно и не приводило к риску срыва аукционов, используемые при её расчёте цены должны быть проверенными, устойчивыми и, самое главное, должны применяться в отношении препаратов, которые реально обращаются на фармрынке", - говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что Минздрав и Минпромторг приняли ряд мер, чтобы устранить дефицит лекарств для лечения онкологических заболеваний на российском рынке.

"Минздрав России разработал и по ускоренной процедуре внес в правительство проект постановления, который позволит регулятору предлагать производителю перерегистрацию цены (обязательно с проведением экономического анализа ФАС России)", - говорится в совместном сообщении министерств в среду.

В нем отмечается, что принятие данного постановления "позволит оперативно реагировать на негативное изменение ситуации с лекарствами, когда появляется риск их дефицита на рынке, и не допустить его".

В настоящее время не имеют зарегистрированных российских препаратов следующие международные наименования: прокарбазин, третиноин, кармустин, мелфалан (для лекарственной формы лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения), цитарабин (для дозировок 500 мг и 1000 мг). Эти препараты Минпромторг России готов централизованно закупить за рубежом для нужд конкретных медицинских учреждений и национальных медицинских исследовательских центров, отмечается в сообщении. Необходимый объем закупок будет определен Минздравом.

Ранее пациенты и онкологические клиники заявили о пропаже с российского рынка многих препаратов, необходимых для лечения онкологических заболеваний.