Государство возьмет на себя лечение спинальной мышечной атрофии у детей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Лечение спинальной мышечной атрофии у детей, являющееся одним из самых дорогостоящих, будет финансироваться государством, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Главными внештатными специалистами представлены предложения по финансированию за счет этого источника 19 орфанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия, (по которой лекарственные) препараты очень дорого стоят, родители не могут позволить себе приобрести. Это заболевание будет включено в перечень заболеваний, которые будут финансироваться за счет этого источника", - сказала Голикова в ходе пресс-подхода по итогам совещания президента с членами правительства в среду.

Она уточнила, что речь идет об использовании 60 млрд рублей за следующий год, которые бюджет получит за счет повышения ставки подоходного налога до 15% на доходы свыше 5 млн рублей.

Кроме СМА в перечень включат еще 18 орфанных заболеваний и 29 заболеваний, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей – по онкологическому, эндокринологическому и ряду других направлений.

По словам Голиковой, работа по определению перечня заболеваний, финансируемых за счет этого источника, будет продолжена еще в течение месяца.

Вице-премьер сообщила, что лечение за счет этих средств предварительно смогут получить 25 тыс. детей.

Голикова отметила, что отбор пациентов будет осуществлять специально созданный фонд, в настоящее время идет работа над составом наблюдательного совета фонда. Также будет сформирован попечительский совет – "в него войдут авторитетные уважаемые люди, занимающиеся благотворительностью оказывающие помощь семьям, медорганизациям".

Кроме того, будут созданы экспертный и этический совет фонда, он "в основном будет состоять из главных внештатных специалистов Минздрава, которые будут контролировать назначения и следить за назначенными медтехнологиями, их эффективностью", сказала Голикова.

Плоская шкала подоходного налога с основной ставкой 13% была введена с 1 января 2001 года. Прогрессивный НДФЛ президент РФ Владимир Путин анонсировал в обращении к гражданам 23 июня, поручив внести в российское законодательство поправки, которые установят новую ставку НДФЛ в 15% в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физлиц. Введение новой ставки НДФЛ, по предложению президента, должно сопровождаться еще одним новшеством в бюджетной политике – собираемые доходы должны быть "окрашены", использоваться "целевым образом на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями – на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций".