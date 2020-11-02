Минпромторг предложил до 2022 г. запретить госзакупку импортных масок

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает скорректировать перечень промышленной продукции иностранного производства (не распространяется на продукцию из стран ЕАЭС), на госзакупки которой веден запрет, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается временно - до конца 2021 года - запретить госзакупки еще нескольких видов медицинской продукции - медицинских масок, автономных дыхательных аппаратов и огнестойкой защитной одежды.

Необходимость включения медицинских масок в этот перечень Минпромторг объясняет тем, что в течение текущего года их производство на российских предприятиях увеличено с 600 тыс. до 21 млн масок в сутки (число производителей увеличилось с 26 до 85 организаций). При этом среднесуточная потребность в медицинских масках населения России и организаций оценивается в 10,8 млн масок.

В то же время, по данным производителей, общая сумма остатков на складах составляет около 141 млн медицинских масок, а некоторые предприятия вынуждены прекратить производство из-за отсутствия спроса. Так, в материалах Минпромторга отмечается, что за I половину текущего года объем госзакупок медицинских масок составил 378 млн штук, что составляет около 10% объема российского рынка этих масок.

"По оценкам экспертов, более 80% указанного спроса было удовлетворено товарами из стран Юго-Восточной Азии", - подчеркивается в материалах министерства.

Минпромторг отмечает также, что более 80% объема госзакупок медицинских масок в 2020 году пришлось на поставщиков, не являющихся производителями - большую часть госконтрактов на поставку отечественных масок исполняют перекупщики. "Вследствие чего ограничение доступа товаров из иностранных государств на указанный рынок приведет только к изменению номенклатуры поставляемых перекупщиками товаров и увеличению доли продукции российского происхождения", - считают в министерстве.

Еще одно предложение Минпромторга предусматривает, что госзаказчики не смогут в рамках одной закупки приобретать медицинские маски и другие отдельные виды промышленных товаров. "Практика объединения в один лот различных видов товаров, в том числе медицинских масок с другими видами товаров и услуг, приводит к существенному сокращению количества участников закупок, ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных средств", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщалось, запрет на закупку госзаказчиками отдельных видов импортной промышленной продукции, включенной в соответствующий перечень, был введен правительственным постановлением (№616) в апреле 2020 года. Этим документом было установлено, что подтверждением производства той или иной продукции на территории РФ или стран ЕАЭС является включение сведений о такой продукции в реестры промышленной продукции, произведенной, соответственно, на территории РФ и стран ЕАЭС.

За формирование и ведение этих реестров отвечает Минпромторг. Реестр промпродукции российского производства уже запущен министерством. Реестр промпродукции производства стран ЕАЭС планируется запустить до конца года.

Также с принятием этого постановления свою силу утратили более 10 других правительственных постановлений, которые в разное время регламентировали запреты на закупку госзаказчиками импортных товаров, работ, услуг. Речь идет, например, о постановлениях об установлении запретов на закупку отдельных видов товаров машиностроения, товаров легкой промышленности, отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности и других.

Запрет на закупку продукции иностранного производства является одним из трех основных механизмов импортозамещения, используемых в рамках госзакупок и закупок госкомпаний. Помимо запрета используется также правило "третий лишний" (запрет на участие иностранного поставщика при наличии двух российских) и предоставление 15%-ной ценовой преференции в отдельных сферах. При этом порядок их применения установлен десятком нормативных правовых актов, положения которых распространяются на перечень товаров, утвержденный Минфином (более 90 номенклатурных позиций).