Судоверфь "Звезда" получила международную лицензию для строительства СПГ-газовозов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Судоверфь "Звезда" получила международную лицензию, позволяющую строить СПГ-газовозы с мембранной системой хранения, сообщается на сайте "Роснефти".

"Судостроительный комплекс подписал лицензионное соглашение об оказании технической помощи и лицензирования (TALA) с французской инжиниринговой компанией Gaztransport & Technigaz (GTT), специализирующейся на разработке и лицензировании строительства криогенных мембранных систем для транспортировки и хранения сжиженного газа. В рамках подготовительной работы к строительству судов-газовозов на "Звезде" был изготовлен опытный образец СПГ-танка", - говорится в информации.

Первые суда-газовозы будут строиться на судоверфи "Звезда" для проекта "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2". Финансирование на строительство новых судов предоставит ВЭБ.РФ. В конце 2019 - начале 2020 гг. ССК "Звезда" и компании группы ВЭБ.РФ заключили контракты на строительство пяти арктических судов-газовозов ледового класса Arc7, предназначенных для транспортировки сжиженного газа. Это первые суда серии из 15 единиц, запланированных к размещению на ССК "Звезда". В настоящее время разрабатывается проектная документация, начало строительства первого газовоза запланировано на конец 2020 года.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка.