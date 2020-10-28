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В Севастополе проверят COVID-госпиталь из-за игнорирования умершего в палате

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить информацию пациентов инфекционной больницы, где лечат зараженных коронавирусом, о том, что им пришлось несколько часов провести в палате с телом умершего мужчины.

"Необходимо дождаться результатов служебной проверки, которую проведет главный врач больницы Инга Александровна Матяж, которая и так в последнее время сутками не покидает госпиталь. Нужно выяснить: причина случившегося в том, что не работала техника (не сработала кнопка вызова) или в халатности (когда в момент вызова от поста отлучился дежурный сотрудник больницы)", - написал Развожаев на своей странице в инстаграме в среду.

Глава города заверил, что все виновные будут привлечены к ответственности. Он уточнил, что умершему было 94 года, но не стал называть причину смерти "по этическим причинам".

"Соседи по палате сняли на видео, что им приходится быть в палате с умершим человеком. И отправили это видео в одну из редакций новостей. Они рассказали, что пять часов не могли никого вызвать в палату. На вызов экстренной кнопки помощи никто не реагировал", - добавил губернатор, подчеркнув, что не хочет оценивать этот поступок.

Развожаев также призвал "оставаться людьми" и "не линчевать врачей и медперсонал", которые работают на пределе.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей была отменена в начале лета, в начале октября ее вернули для граждан старше 65 лет. С прошлого понедельника в городе на две недели закрыты кинотеатры, запрещено проведение больших свадеб, групповых экскурсий и размещение гостей в отелях без справки о результатах тестирования на COVID-19.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 2 тыс. человек, 61 пациент умер. Рекордный для региона суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован на утро 28 октября – 65.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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