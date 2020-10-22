Чиновники объяснили скопление трупов в подвалах госпиталя в Барнауле

Одна из причин - родственники не могут быстро забирать умерших

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В "ковидном" госпитале Барнаула, оборудованном в больнице №12, скопились тела умерших пациентов. Их хранят в подвале из-за нехватки патологоанатомов и возросшей нагрузки на них в связи с большим количеством смертельных случаев, сообщил Минздрав Алтайского края.

Так ведомство прокомментировало распространившийся в соцсетях видеоролик, на котором видно множество черных мешков в подвале госпиталя, на каталках и на полу. Автор записи утверждает, что в мешках тела умерших коронавирусных больных.

В краевом Минздраве рассказали, что в больнице №12 с 10 сентября повторно развернули инфекционный госпиталь для больных с COVID-19. Изначально госпиталь был рассчитан на 360 коек, но пациентов становилось все больше и пришлось увеличить коечный фонд до 600 мест.

"Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий", - говорится в сообщении.

Типовой проект здания больницы не предусматривает достаточного количества камер для такого количества трупов. Поэтому их вынужденно хранят в подвале. Там недавно оборудовали отдельную комнату для временного хранения тел с соблюдением температурного режима.

"Также возникновению данной проблемы способствует отказ родственников от своевременного получения тел для захоронения по причине закрытия ритуальных залов и в связи с карантинными мероприятиями семьи, в том числе в результате контакта с умершим", - подчеркивает Минздрав.

Ведомство отметило нехватку персонала в госпитале. Кроме того, коронавирусом заразились сразу несколько сотрудников госпиталя, в том числе главврач и его заместитель.

В октябре в госпитале умерли 98 человек.

Минздрав уже начал принимать меры для решения проблемы. Нагрузку патологоанатомов перераспределили и организовали их работу в две смены. Начались переговоры с ритуальными агентствами по оперативному оформлению документов для захоронения. Организована работа похоронной службы по оформлению документов на умерших, не имеющих родственников.

Для резервного хранения тел определен законсервированный ранее типовой морг больницы №3 с изолированными камерами для хранения. Рассматривается возможность привлечения патологоанатомов из числа сотрудников профильной кафедры медуниверситета.

В Минздраве региона уверены, что принятые меры позволят решить проблему "в течение нескольких дней".