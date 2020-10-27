В Алтайском крае заявили о дефиците транспорта для умерших от COVID-19

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Факты задержки вывоза умерших пациентов "ковидных" госпиталей связаны с нехваткой специализированного транспорта у сторонних компаний, загруженных в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-центр регионального Минздрава во вторник.

По данным властей, в интернете активно распространяется информация о несвоевременном вывозе умершего из "ковидного" госпиталя на базе больницы №3.

"Действительно в госпитале происходит некоторая задержка при вывозе умерших пациентов, но она не превышает 10-15 часов. Причина заключается в том, что для транспортировки трупов должен использоваться только специализированный транспорт. Данный вид услуги медорганизациям оказывают сторонние компании, которые не справляются с объемом работы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что тела умерших пациентов упакованы в спецмешки и находятся на каталках в изолированном от пациентов помещении.

"Мы бы сами хотели, чтобы этот процесс был значительно ускорен, но, к сожалению, это зависит не от нас", - цитирует пресс-центр слова главврача больницы Александра Шпиготского.

Между тем в соцсетях сообщают, что речь идет о ситуации, когда якобы труп женщины лежал рядом с другими пациентами и источал запах.

На минувшей неделе широкий общественный резонанс в Алтайском крае вызвало скопление трупов в другом "ковидном" госпитале – на базе больницы Барнаула №12. На видеоролике, распространенном в интернете, было показано как в подвале госпиталя лежит множество черных мешков, в которых, по словам автора, находятся тела умерших пациентов.

В Минздраве эту информацию подтвердили и объяснили ситуацию возросшим числом умерших и дефицитом патологоанатомов. Кроме того, в здании, где расположен госпиталь, не предусмотрены камеры для хранения тел. Также возникновению проблемы способствовал отказ родственников от своевременного получения тел для захоронения по причине закрытия ритуальных залов и в связи с карантинными мероприятиями семьи, в том числе в результате контакта с умершим.

Всего в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 18 347 человек.