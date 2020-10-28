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Суд отказал в аресте подозреваемого в краже из коттеджа убитого бизнесмена Петрова

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга отказал следствию в заключении под стражу местного жителя Анатолия Михальцова, подозреваемого в крупной краже, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

Михальцова освободили из-под стражи в зале суда.

По версии следствия, Михальцов и иные неустановленные лица, в период с 13:00 9 октября по 10:00 12 октября, действуя умышленно и по предварительному сговору, повредили замок двери дома бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова в поселке Великое Выборгского района Ленинградской области, и похитили имущество на сумму более 20 млн 370 тыс. рублей. Михальцов был задержан 27 октября.

Суд изучил все материалы и указал, что в них отсутствуют какие-либо сведения, позволяющие сделать вывод о причастности Михальцова, говорится в пресс-релизе.

Так, согласно сообщению, выяснилось, что у человека, признанного потерпевшим по делу (имя не называется), отсутствует доверенность на представление интересов Петрова, а его показания не содержат информации о совершении деяния подозреваемым. Также Михальцов, по материалам следствия, подозревается в краже одной суммы, а в протоколе допроса потерпевшего значится другая сумма. Вопрос нахождения Михальцова в икриминируемые даты совершения преступления вообще не выяснялся следствием, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, тело муниципального депутата Выборга и бизнесмена Петрова с огнестрельным ранением груди было обнаружено 24 октября в Выборгском районе Ленинградской области. Следствие считает, что это заказное убийство.

Петербург Ленинградская область Выборг Александр Петров

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