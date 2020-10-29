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Самарским школьникам запретили ходить в ТЦ без родителей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Самарской области на время школьных каникул запретил детям до 18 лет посещать торговые центры, в том числе фуд-корты, без родителей или законных представителей, сообщил сайт администрации региона.

Таким образом школьников хотят оградить "от риска заражения коронавирусом или другими сезонными респираторными заболеваниями".

В минувший понедельник самарский региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение о продлении школьных каникул в регионе до 8 ноября включительно.

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Самарская область коронавирус

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