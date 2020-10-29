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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:16Заразились
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Подростки оказались самыми уязвимыми к коронавирусу среди детей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Среди заразившихся коронавирусом дети составляют примерно 8%, основная доля заболевших - подростки, сообщил член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Пандемия коронавируса

Он добавил, что с возрастом нарастает и тяжесть заболевания. Он связал это "с возрастным созреванием рецепторов, АЦЕ-рецепторов и альтернативных рецепторов" и допустил, что именно с этим феноменом может быть связана "более редкая частота регистрации тяжелого и крайне тяжелого течение и вообще регистрации инфекции в детской популяции".

Всего в России с начала эпидемии коронавирус выявили у 85 282 детей. В основном это дети старше восьми лет, а на подростков приходится две трети от всех зарегистрированных случаев.

Горелов добавил, что младенцы до года входят в группу риска по коронавирусу. Он отметил, что "в основном инфекция протекает в легкой форме у половины заболевших, у трети - в бессимптомных формах", а тяжелая и среднетяжелая форма в основном регистрируется у детей первого года жизни. У детей старше трехлетнего возраста регистрируются легкие и среднетяжелые формы заболевания.

По словам эксперта, существующие вакцины от COVID-19 для детей не адаптированы.

"В РФ разрабатывается порядка 47 вакцинных препаратов на различных платформах, и находятся уже на разных стадиях испытания. Но, тем не менее, ни один из вакцинных препаратов не адаптирован для детской аудитории", - сказал Горелов.

Ранее гендиректор государственного научного центра (ГНЦ) "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов говорил, что препарат для вакцинации детей от коронавируса будет отличаться от вакцины для взрослых и исследоваться поэтапно с понижением возраста. По его словам, детская вакцина принципиально отличается от взрослой вакцины сниженной реактогенностью.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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