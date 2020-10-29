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Сбербанк нарастил квартальную прибыль по МСФО на 74%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2020 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза, до 271,4 млрд рублей против 156,1 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль Сбербанка за 9 месяцев 2020 года составила 558,6 млрд рублей, что на 11,8% меньше результата за январь-сентябрь 2019 года (633 млрд рублей).

Эти результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших в III квартале 2020 года чистую прибыль Сбербанка на уровне 226,5 млрд рублей, за 9 месяцев - 513,7 млрд рублей.

"Восстановление деловой и потребительской активности в III квартале на фоне снятия карантинных ограничений и масштабной программы поддержки бизнеса и населения способствовали существенному росту кредитного портфеля и транзакционного бизнеса", - прокомментировала через пресс-службу финдиректор банка Александра Бурико.

"Мы ожидаем некоторое замедление бизнес-активности в IV квартале на фоне продолжения пандемии. Тем не менее, наше устойчивое финансовое положение и предстоящее сезонное оживление позволяют придерживаться осторожно оптимистичного прогноза до конца года", - отметила она.

Сбербанк коронавирус Александра Бурико

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